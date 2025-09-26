Токаев поговорил с Путиным после слов о готовности принять переговоры с Украиной

26 сентября 2025, 16:50

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как говорится на его официальном сайте, провел телефонный разговор с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Беседа состоялась после того, как он заявил о готовности принять на своей территории переговоры России и Украины.