Токаев поговорил с Путиным после слов о готовности принять переговоры с Украиной
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как говорится на его официальном сайте, провел телефонный разговор с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Беседа состоялась после того, как он заявил о готовности принять на своей территории переговоры России и Украины.
Стороны обменялись мнениями о насущных вопросах региональной и международной повестки. Особое внимание уделили подготовке к предстоящему госвизиту Токаева в Россию. Лидеры также обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив их постепенное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.
Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы предложила провести переговоры с Путиным в Казахстане. Токаев ответил, что готов принять переговоры, но отказывается выступать посредником в урегулировании конфликта.
