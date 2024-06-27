Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева

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Взрыв с последующим пожаром произошел на киевском энергообъекте. Об этом сообщил в Telegram-канале градоначальник Виталий Кличко.
«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — говорится в публикации.
Позже чиновник добавил, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции в результате короткого замыкания, пожар локализован.
Украинские издания сообщили, что минувшей ночью в городе зафиксировали еще один взрыв. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз отмечал, что ВС РФ не наносит удары по соцучреждениям и жилым домам.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский недавно заявлял, что республика несет большие потери, поэтому власти не хотят затягивать с решением конфликта.
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Никита Кротов