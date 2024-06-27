Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту

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Работа в московском «Спартаке» пошла на пользу главному тренеру «Гранады» Гильермо Абаскалю. Сейчас он может вернуть команду в «Ла Лигу». Такую оценку дал журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина.
«Абаскаль – хороший, квалифицированный тренер. Работа в «Спартаке» определённо пошла ему на пользу. Думаю, он набрался там опыта, прогрессировал. Надеюсь, что в «Гранаде» он будет работать успешно. На мой взгляд, Абаскаль способен вернуть команду в «Ла Лигу», – сказал Эспина в беседе с «РБ Спорт».Испанский специалист работал в московском «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзу РПЛ.
19 июня Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», которая в прошедшем сезоне вылетела в «Сегунду».
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