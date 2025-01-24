Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились

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Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к прекращению огня на Украине. Об этом пишет Conversation.
«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», — говорится в статье.
Автор отмечает, что угрозы Трампа в адрес России начинают становиться похожими на подход предыдущего президента Джо Байдена. Теперь Трамп делает такие заявления, которые указывают на его готовность зайти еще дальше своего предшественника в отношении России.
Ранее политолог Александр Дудчак заявлял, что Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Так он прокомментировал сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».
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