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Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе никто не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
В среду Путин провёл встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие представители недружественных государств. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин заявил, что на Западе Россию считают виновницей конфликта на Украине. Однако никто не хочет вспомнить, что эта ситуация на самом деле началась с антиконституционного государственного переворота, в котором Россия совершенно не виновата.
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