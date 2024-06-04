«Шанс унизить»: В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

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Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение лидера Франции Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину. Такое мнение озвучил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.
«Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — ред.) <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — предупредил автор.Как считает журналист, решение французского лидера чревато крайне большими рисками как в его собственном государстве, так и на Западе. Обозреватель указал, что французская общественность абсолютно не готова встречать гробы с погибшим на Украине военнослужащими.
Хокстадер также усомнился в том, что союзники Франции по НАТО будут готовы пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак