Владимир Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Там он проведёт встречу с представителями СМИ.
В поездке российского президента сопровождает глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист ВГТРК Павел Зарубин. До предстоящей встречи с руководителями международных информационных агентств Миллер провёл для главы государства экскурсию и рассказал ему о планах развития комплекса.
Отметим, что башня «Лахта Центр» является самым высоким зданием Европы. Здание стало первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards. Эксперты оценили необычную форму башни, комплекс зеленых решений и технологические инновации.
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