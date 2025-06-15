Трамп заявил, что США могут вмешаться в израильско-иранский конфликт
ABC News: Трамп заявил, что США могут вмешаться в израильско-иранский конфликт
Американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Хозяин Белого дома отметил, что сейчас американская сторона не участвует в боевых действиях.
При этом Трамп добавил, что готов к тому, чтобы его коллега из России Владимир Путин был посредником между сторонами конфликта.
«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом», — сказано в материале.Трамп уверен, что США могут сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Иерусалимом и Тегераном. Республиканец намекнул, что Израиль ликвидировал всех тегеранских представителей на недавних переговорах с Вашингтоном.
Днем стало известно, что в центральной части Тегерана работает ПВО.