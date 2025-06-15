15 июня 2025, 17:46

ABC News: Трамп заявил, что США могут вмешаться в израильско-иранский конфликт

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Хозяин Белого дома отметил, что сейчас американская сторона не участвует в боевых действиях.





При этом Трамп добавил, что готов к тому, чтобы его коллега из России Владимир Путин был посредником между сторонами конфликта.





«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом», — сказано в материале.

