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Президент США Джо Байден допустил оговорку, утверждая, что посещал Северную Корею (КНДР) для консультаций по производству компьютерных чипов, прежде чем быстро исправиться.
«Я посещал разные страны мира — от Северной Кореи, (...) Южной Кореи и других стран, чтобы добиться открытия заводов по производству компьютерных чипов в Соединённых Штатах», — заявил Байден, отметив важность международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.Ранее, в июле, Байден уже несколько раз оговаривался в публичных выступлениях. Одной из таких ошибок стало упоминание Владимира Путина как президента Украины, после чего он быстро пошутил, что собирается «победить Путина».
Напомним, бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.
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Елена Перлова