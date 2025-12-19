ЕС профинансирует бюджет Украины на €90 млрд

19 декабря 2025, 05:52

Фото: iStock/butenkow

Завершился саммит ЕС, по итогам которого его члены приняли решение о выделении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.