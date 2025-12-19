ЕС профинансирует бюджет Украины на €90 млрд
Завершился саммит ЕС, по итогам которого его члены приняли решение о выделении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время заседания подчеркнул, что российские активы останутся замороженными, «пока Москва не выплатит компенсацию Украине». По его словам, выделенных средств будет достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей киевского режима на следующие два года.
Кроме того, лидеры ЕС продлили на полгода все санкции против России. В ближайшее время Еврокомиссия продолжит работу над «репарационным кредитом» Киеву на основе активов РФ, резюмировал Кошта.
