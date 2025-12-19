Достижения.рф

Лукашенко пригрозил Киеву последствиями за уничтожение дронов над Белоруссией

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Украине придется отвечать за свои действия, если её войска будут сбивать беспилотники над территорией Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.



Глава государства принял участие в VII Всебелорусском народном собрании и ответил на вопросы делегатов. Один из них касался воздушной угрозы и действий украинской ПВО.

«Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники на нашей территории. Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», – подчеркнул Лукашенко.
По его словам, БПЛА Вооружённых сил Украины вторгались в воздушное пространство Белоруссии через Польшу, Литву и Латвию.

Ранее серия взрывов прогремела в Таганороге. По предварительной информации, город атакуют украинские беспилотники.
Александр Огарёв

