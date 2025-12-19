Лукашенко пригрозил Киеву последствиями за уничтожение дронов над Белоруссией

19 декабря 2025, 03:36

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Украине придется отвечать за свои действия, если её войска будут сбивать беспилотники над территорией Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.





Глава государства принял участие в VII Всебелорусском народном собрании и ответил на вопросы делегатов. Один из них касался воздушной угрозы и действий украинской ПВО.



«Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники на нашей территории. Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», – подчеркнул Лукашенко.