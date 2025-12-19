Лукашенко пригрозил Киеву последствиями за уничтожение дронов над Белоруссией
Украине придется отвечать за свои действия, если её войска будут сбивать беспилотники над территорией Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Глава государства принял участие в VII Всебелорусском народном собрании и ответил на вопросы делегатов. Один из них касался воздушной угрозы и действий украинской ПВО.
«Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники на нашей территории. Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», – подчеркнул Лукашенко.По его словам, БПЛА Вооружённых сил Украины вторгались в воздушное пространство Белоруссии через Польшу, Литву и Латвию.
Ранее серия взрывов прогремела в Таганороге. По предварительной информации, город атакуют украинские беспилотники.