Путин оценил обстановку в зоне СВО

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал во время заседания коллегии Министерства обороны.
«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил президент.Как заявил президент, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».
Ранее Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Украина с начала июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По данным Министра обороны РФ Сергея Шойгу, за полгода ВСУ потеряла более 125 тысяч человек и более 16 тысяч единиц различного вооружения. Российская сторона неоднократно заявляла, что наступление так и не принесло Украине существенных результатов. Последнее время в Киеве и на Западе говорят, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на поле боя сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.
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Алина Юрчак