ВСУ несут серьезные потери, пытаясь показать результаты - Путин

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Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на расширенном заседания коллегии Минобороны.
«Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления», - сказал Путин.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными. При это с начала спецоперации санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили 383 тысячи солдат.
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