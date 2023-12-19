Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил о троекратном росте поставок бронетехники в войска в текущем году. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
По словам главы государства, слаженная работа оборонно-промышленного комплекса позволила нарастить поставки бронетанковой техники в три раза, а автомобильной – в 4,5 раза.
Путин подчеркнул, что общее количество закупаемых основных образцов оружия выросло в 2,7 раза. При этом закупки особо востребованных образцов вооружения увеличились в 7 раз.
Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. По завершении встречи, состоится торжественная церемония награждения Героев России.
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Анастасия Чинкова