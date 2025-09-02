Путин: НАТО и ЕС нагнетают истерию о якобы планах России напасть на Европу

02 сентября 2025, 13:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

НАТО и ЕС продолжают нагнетать истерию вокруг якобы планов Москвы напасть на Европу — об этом 2 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.





На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае он назвал подобные утверждения либо провокацией, либо проявлением полной некомпетентности.





«Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятно — провокация или полная некомпетентность», — сказал президент.