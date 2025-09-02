Путин: НАТО и ЕС нагнетают истерию о якобы планах России напасть на Европу
НАТО и ЕС продолжают нагнетать истерию вокруг якобы планов Москвы напасть на Европу — об этом 2 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае он назвал подобные утверждения либо провокацией, либо проявлением полной некомпетентности.
«Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятно — провокация или полная некомпетентность», — сказал президент.
Путин также связал конфликт на Украине с тем, что, по его словам, западные страны способствовали проведению там госпереворота и стремились поглотить постсоветское пространство через расширение НАТО. В этих условиях Москва, по его словам, была вынуждена защищать свои интересы и людей, «которые связывают свою жизнь и свою судьбу с РФ, с её историей и традициями».
Ранее, 22 июля, глава МИД Сергей Лавров заявил об «остервенении» европейских государств в отношении России, назвав их частью «международного оборзения» и обвиняя Европу в том, что она внушает своим гражданам представление о РФ как об извечном враге и экзистенциальной угрозе.