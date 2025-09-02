Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с РФ

02 сентября 2025, 13:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Украине, заявил, что Москва была вынуждена защищать людей, связавших свою судьбу с Россией.





Путин с 31 августа по 3 сентября в рамках поездки в Китай принял участие в саммите ШОС и провёл ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трёхсторонние переговоры России, Китая и Монголии, а затем состоялись двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.





«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями», — сказал российский лидер.