Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с РФ
Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт на Украине, заявил, что Москва была вынуждена защищать людей, связавших свою судьбу с Россией.
Путин с 31 августа по 3 сентября в рамках поездки в Китай принял участие в саммите ШОС и провёл ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трёхсторонние переговоры России, Китая и Монголии, а затем состоялись двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями», — сказал российский лидер.
Перед этим Путин говорил о долгом терпении России.