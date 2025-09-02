Путин: Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС

02 сентября 2025, 13:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС. Об этом глава государства сказал во время беседы со своим словацким коллегой Робертом Фицо.