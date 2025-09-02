Путин: Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к сотрудничеству с США на Запорожской АЭС. Об этом глава государства сказал во время беседы со своим словацким коллегой Робертом Фицо.
По словам Путина, Москва готова обсуждать вопросы сотрудничества на Запорожской атомной электростанции как с Вашингтоном, так и с Киевом. Как оказалось, эта тема уже косвенно поднималась на переговорах с американскими коллегами.
Помимо этого, на переговорах Путин отметил, что Россия никогда не была против вступления Украины в Евросоюз. Для РФ является неприемлемым вхождение страны в состав НАТО.
