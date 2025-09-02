«Очень долго терпели»: Путин об ударах ВСУ по инфраструктуре России
Президент России Владимир Путин, по информации ТАСС, заявил, что на удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре последовал серьёзный ответ.
По его словам, в течение длительного времени украинские военные регулярно наносили удары по энергетическим объектам, причем ранее Россия не предпринимала ответных мер в отношении гражданской инфраструктуры и особенно терпела это в зимний период.
«Еще пару лет назад не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели (...) После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал россйский президент.
Ранее командующий Объединённой группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов сообщил об ударах по технике и объектам инфраструктуры на военных аэродромах и предприятиях оборонно‑промышленного комплекса Украины.