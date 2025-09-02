«Очень долго терпели»: Путин об ударах ВСУ по инфраструктуре России

02 сентября 2025, 13:09

Путин: Россия очень долго терпела удары ВСУ по своим объектам энергетики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, по информации ТАСС, заявил, что на удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре последовал серьёзный ответ.





По его словам, в течение длительного времени украинские военные регулярно наносили удары по энергетическим объектам, причем ранее Россия не предпринимала ответных мер в отношении гражданской инфраструктуры и особенно терпела это в зимний период.





«Еще пару лет назад не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели (...) После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал россйский президент.