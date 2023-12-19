Путин отметил высокий патриотизм россиян

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин отметил патриотический настрой большинства россиян, которые поддерживают армию. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что россияне оказывают беспрецедентную поддержку российским военным, защищающим отечество.
Также, по словам Путина, он видит единство и сплочённость представителей разных национальностей и вероисповеданий, населяющих Россию. Именно такие люди, подчеркнул президент, являются надёжной и несокрушимой опорой для российской армии и флота.
Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. После него состоится торжественная церемония вручения наград Героям России.
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Также, по словам Путина, он видит единство и сплочённость представителей разных национальностей и вероисповеданий, населяющих Россию. Именно такие люди, подчеркнул президент, являются надёжной и несокрушимой опорой для российской армии и флота.
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Анастасия Чинкова