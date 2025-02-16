Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах

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Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре возможность сотрудничества по ряду двусторонних вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в официальном заявлении.
«Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине», — отметила дипломат.Переговоры стали продолжением недавнего диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 12 февраля.
По данным российского МИД, стороны договорились о регулярных контактах для подготовки встречи лидеров двух стран и решения накопившихся проблем в отношениях. Особое внимание уделено снятию ограничений, введенных при администрации Барака Обамы в 2016 году, которые затрудняли работу российских дипломатических миссий в США.
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Лавров и Рубио также обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Путин и Трамп в телефонном разговоре согласились с необходимостью мирного урегулирования на Украине. Пресс-служба Кремля отметила, что российский лидер акцентировал внимание на устранении первопричин конфликта, а Трамп стремился найти скорейший путь для остановки боевых действий.
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Мария Моисеева