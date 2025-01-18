Посольство России в Лондоне: новые заявления Британии грозят витками эскалации

Фото: iStock/ffikretow
Новые заявления британских властей говорят о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.
Уточняется, что речь идет о соглашении Великобритании с Украиной, которое включает «создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений». В соответствующем документе российская дипмиссия увидела «неоколониальную логику англичан».
Напомним, ранее британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве на 100 лет.
Читайте также:
Российские войска начали зачистку Времевки от остатков ВСУ
Силы РФ готовы взять в клещи группировку ВСУ под Надией
Миляев: после атаки дронов ВСУ на Тульскую область загорелась емкость с топливом
Екатерина Коршунова