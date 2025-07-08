Появились кадры с обстановкой в Минтрансе после гибели Романа Старовойта
Особую обстановку в Минтрансе по поводу гибели экс-главы ведомства Романа Старовойта заснял журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.
Отмечается, что в министерстве прощаются с чиновником, сегодня в здании особенная атмосфера. Коллеги почившего министра поставили его фото, зажгли траурную свечу и положили цветы. Ведомство соболезнует родным и близким Романа Старовойта.
Тело Романа Старовойта обнаружили накануне, 7 июля, в подмосковном Одинцово. За несколько часов до сообщений о самоубийстве политика стало известно о его отставке. В Кремле отмечали, что произошедшее со Старовойтом «не может не шокировать нормальных людей». Некоторое время назад сообщалось о том, что бывшего главу Курской области похоронят в Санкт-Петербурге.
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