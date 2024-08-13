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Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области

Дюмин назначен Координатором контртеррористической операции в Курской области
13 августа 2024, 09:26
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале проинформировал публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.
«Алексей Дюмин — командующий Северным направлением СВО. Это великолепно. И я это категорически приветствую», — написал Сладков в своем канале.
Военкор пояснил, что Дюмин является не только уважаемым среди военнослужащих генералом и доверенным лицом главы государства, но и отличным в прошлом губернатором, который учитывает интересы не только военных, но и гражданского населения.



Как утверждает Сладков, Дюмина наделят чрезвычайными полномочиями в Курской области. Официально сведенья о назначении Алексея Дюмина координатором Курской операции не подтверждены.

Напомним, утром 6 августа боевики ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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Стало известно, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
Марочко: ВСУ используют автомобили скорой помощи для перевозки личного состава
13 августа 2024, 08:59

Фото: IStock/Motortion

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, случаи использования украинскими военными автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов зафиксированы в районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка.

Марочко рассказал, что с помощью такой тактики боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ против подразделения «Ахмата» применили химическое оружие. Российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.

До этого во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.

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Рогов: Киевские власти вывозят оборудование заводов Запорожья на запад Украины
13 августа 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Киев активно вывозит оборудование и технику с заводов, расположенных в Запорожье, в западные регионы Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он также добавил, что украинские власти пытаются вывезти на запад страны и рабочие коллективы промышленных предприятий Запорожья, расположенных в подконтрольных Киеву районах. Работникам в ультимативной форме предлагается уволиться или перебраться в западные регионы вслед за перевезённым оборудованием. Причём люди не имеют возможности нормально обустроиться на новом месте, а цены на аренду жилья там запредельные, подчеркнул Рогов.

Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты. В настоящее время около 70% территории региона находится под контролем РФ.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 14 БПЛА ВСУ
13 августа 2024, 07:52

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двенадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ
Марочко: в Харьковской области дезертиры из ВСУ ограбили продуктовый магазин
13 августа 2024, 07:30

Фото: istock/3sbworld

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на дорогах, которые ведут к Харькову, наблюдается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Он отметил, что связано это с поимкой отделения украинских боевиков, которые самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова.

Помимо этого, Марочко рассказал, что группа совершила вооруженное разбойное нападение на продуктовый магазин. Они завладели денежными средствами, ликероводочными изделиями и продуктами питания.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиций ВСУ под Курском
МО: бойцы «Севера» захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ
13 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Anna_Anikina

Российские бойцы из группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно заявлению военного ведомства, штурмовая группа мотострелков обнаружила боевиков ВСУ, засевших в лесополосе, благодаря разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения информации командование приняло решение о проведении штурма. В результате операции были уничтожены четверо украинских военнослужащих.

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.

Минобороны также раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области: за минувшие сутки армия Украины понесла до 260 бойцов убитыми. С начала боевых действий в регионе с 6 августа, общее число потерь украинской стороны составило до 1610 солдат. Бои в приграничной зоне продолжаются.

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#минобороны
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Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ под Курском
МО: В Курской области уничтожено около 30 украинских солдат
13 августа 2024, 06:10

Фото: Минобороны РФ

В результате операций российских артиллеристов в приграничных районах Курской области было уничтожено около 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, расчеты 122-мм гаубиц Д-30, работающие в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений, провели успешные артиллерийские удары по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместная работа разведчиков и артиллеристов позволила нанести значительный удар по противнику, в результате чего было уничтожено около 30 военнослужащих украинской армии», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Кадры боевой работы гаубиц Д-30 были опубликованы в пресс-релизе министерства, демонстрируя действия российских войск в текущей обстановке на фронте.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные смогли остановить продвижение противника. Он добавил, что операция завершится полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действуют меры чрезвычайного положения федерального уровня.

Ранее в понедельник российский президент заявил, что противник получит адекватный ответ и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

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#удар
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Украина объявила в Херсоне принудительную эвакуацию
Кастюкевич: в ряде районов Херсона объявлена обязательная эвакуация
13 августа 2024, 05:55

Фото: istock/Aleksandr Mokshyn

Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. Сообщения о данном событии уже несколько дней транслируются по радио», – сообщил Кастюкевич, передает РИА Новости.
По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Сенатор отметил, что несмотря на указания властей, многие жители не хотят покидать свои дома, утверждая, что условия с момента прибытия украинских войск в город уже не могут стать хуже.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума, который украинская сторона не признает. В настоящее время под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.

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#херсонская область
#эвакуация
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Как украинские спецслужбы запугивают жителей Льгова
Мэр Клемешов призвал жителей Льгова не поддаваться на провокации украинцев
13 августа 2024, 04:20

Фото: istock/Diy13

Украинские спецслужбы, используя методы психологической войны, пытаются посеять панику среди мирного населения Льгова Курской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Клемешов.
По словам сотрудники Клемешова, ЦИПсО (Центр информационно-психологического противоборства) рассылают сообщения и проводят обзвон в Telegram, выдавая себя за него. Об этом сообщает портал Kursktv.ru

Клемешов в своем заявлении подчеркнул, что сообщения от его имени являются мошенническими. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, игнорировать такие сообщения и не выполнять требования, исходящие от неизвестных лиц.

«Я никогда не связываюсь с кем-либо в Telegram посредством звонков», — отметил мэр.
По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации и распространение ложной информации среди населения. Мэр Льгова также обратился к местным жителям с просьбой сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и в администрацию города.

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#мэр
#всу
#мошенники
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Киев идет на все: В Госдуме обвинили Украину в «фашистской» агрессии
Депутат Ивлев заявил, что Киев проявляет «звериную сущность»
13 августа 2024, 03:55

Генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев раскритиковал киевские власти за их попытки использовать западное оружие для ударов по территории России. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев демонстрирует свою «звериную фашистскую сущность», добиваясь разрешения на применение дальнобойного вооружения.
Ивлев подчеркнул, что Киев «идет ва-банк», связывая полученные разведданные с дальнобойным оружием. Он считает, что такие действия лишь подтверждают агрессивный настрой киевского режима и его готовность на всё ради достижения своих целей.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться разрешения на использование западного оружия для ударов по России, поручив Министерству обороны и дипломатам разработать перечень необходимых действий.

Ивлев также отметил, что киевский режим активно втягивает в конфликт США и страны НАТО, что подтверждается активным сканированием российской территории авиацией дальней радиолокационной разведки НАТО. По его словам, на практике ВСУ продолжают наносить удары по российским городам и селам, жертвами которых становятся мирные граждане.

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