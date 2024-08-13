Путин поручил Дюмину курировать уничтожение ВСУ в Курской области

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Президент РФ назначил своего помощника Алексея Дюмина координатором разгрома Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом в авторском Телеграм-канале проинформировал публицист Герман Садулаев, а также экс-боец ЧВК «Вагнер» в Телеграм-канале Condottiero. Сведенья подтвердил военкор ВГТРК Александр Сладков.
«Алексей Дюмин — командующий Северным направлением СВО. Это великолепно. И я это категорически приветствую», — написал Сладков в своем канале.Военкор пояснил, что Дюмин является не только уважаемым среди военнослужащих генералом и доверенным лицом главы государства, но и отличным в прошлом губернатором, который учитывает интересы не только военных, но и гражданского населения.
Как утверждает Сладков, Дюмина наделят чрезвычайными полномочиями в Курской области. Официально сведенья о назначении Алексея Дюмина координатором Курской операции не подтверждены.
Напомним, утром 6 августа боевики ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Алина Юрчак