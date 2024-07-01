Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — заявил глава Чечни.
Помимо этого, Рамзан Кадыров внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района Чеченской Республики. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов. Он отметил, что они имеют большой опыт на руководящих должностях и справятся с обязанностями, которые на них возложили.
Ранее Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Отмечается, что все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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