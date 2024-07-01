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Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни

01 июля 2024, 23:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — заявил глава Чечни.

Помимо этого, Рамзан Кадыров внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района Чеченской Республики. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов. Он отметил, что они имеют большой опыт на руководящих должностях и справятся с обязанностями, которые на них возложили.



Ранее Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Отмечается, что все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
#рамзан кадыров
Стали известны условия Судана для размещения военной базы РФ в Красном море
ВС Судана согласны разместить военную базу РФ в Красном море в обмен на оружие
01 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/Barbara Gabay

Суданские вооруженные силы согласились предоставить РФ плацдарм для военной базы в Красном море. Как сообщил аналитик Осман Аль Миргани изданию North Africa Post, основным условием для этого станет обмен на оружие, так вооруженные силы страны погрязли в конфликте с военизированной группировкой Rapid Support Forces.
По словам аналитика, армия Судана сильно нуждается в оружии, снарядах и запчастях для своих самолетов российского производства. Потому, предложить России место для военной базы в Красном море, будет лучшим вариантом, считает Аль Миргани.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что база ВМФ России в республике может начать работу уже в 2024 году.

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#армия
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#база
#оружие
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Филипчук: Киев хочет скрыть реальную ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне
01 июля 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Sergii Zhmurchak

Ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне хотят скрыть от общественности власти Украины. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу», — говорится в посте.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, переход эпидемии с правого берега оккупированного киевским режимом Днепра на левый практически невозможен, потому что берега между собой не контактируют.

Пророссийские подпольщики и представители назначенной Киевом администрации в Херсоне также заявляли о попытках украинской власти замалчивать о положении дел с холерой во избежание паники.

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Капитан первого ранга Дандыкин сомневается в появлении истребителей F-16 у ВСУ
01 июля 2024, 21:09

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Боевики ВСУ вряд ли получили и пользуются истребителями F-16 в зоне конфликта на Украине. Своими сомнениями на этот счет с «Лентой.ру» поделился капитан первого ранга Василий Дандыкин. По словам собеседника, такие данные требуют подтверждения. Однако Дандыкин полагает, что техника у неонацистов скоро появится.
«Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — сказал эксперт.

Он дал оценку влиянию истребителей на ход событий. По мнению офицера, для F-16 «это будет непростой прогулкой». Американские машины, по словам Дандыкина, осложнят боевое противостояние, но преимущества противник не получит.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

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#украина
#война
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#истребитель f-16
#новости
#оружие
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Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
Президент Литвы поддержал выход из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
01 июля 2024, 19:53

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход его страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщил ТАСС. Науседа считает, что для защиты Литвы и увеличения ее боевой мощи нужно использовать все доступные боеприпасы, в том числе и кассетные.
Таким образом глава Литвы сменил свое мнение, которого придерживался довольно долго. Раньше он заявлял, что снятие запрета на кассетные боеприпасы ударит по международному имиджу страны. Однако теперь литовское МО считает, что такое вооружение — эффективное средство, ведь вероятный противник также будет его применять.

Теперь инициативу о выходе страны из конвенции, предложенную Министерством обороны Литвы, будут рассматривать на Сейме, который соберется уже на этой неделе. После решения правительства президент сможет утвердить или отклонить документ.

К Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, принятой в 2008 году, Литва присоединилась спустя три года — в 2011.

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AFP: Норвежцы запретили продавать последний частный участок земли на Шпицбергене
01 июля 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Leamus

Продажу последнего частного земельного участка на Шпицбергене запретили норвежские власти, исходя из опасений, что его выкупит Китай. Об этом сообщает Agence France-Presse. Ценник на снятую с продажи землю составляет примерно 300 миллионов евро, а площадь ее территории приблизительно равна 60 квадратным метрам.
По словам адвоката Пера Киллингстада, представляющего интересы продающей стороны, этот участок, насколько известно, является «последним в мире на Крайнем Севере». Юрист подчеркнул, что потенциальные покупатели из КНР явно заинтересованы в сделке, судя по «наглядным признакам».

Норвежская власть в лице министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет считает, что покупка участка иностранцами способна «нарушить стабильность региона, поставив под угрозу интересы Норвегии».

Шпицберген является норвежской территорией, но в его отношении действуют особые правовые нормы с 1947 года. Хозяйственная деятельность на нем доступна другим государствам. В частности, там есть поселки, относящиеся к РФ: Грумант, Баренцбург и Пирамида.

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Политолог Кортунов объяснил неудачу Макрона на парламентских выборах во Франции
01 июля 2024, 19:05

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Политолог Андрей Кортунов заявил, что причина краха президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов в стране кроется в том, что глава государства не представляет большинство французских избирателей.
«Результаты говорят о том, что такая стратегия не оправдалась. Какие-то изменения могут появиться во втором туре, но в целом ясно, что Макрон не представляет большинство французских избирателей. С этим придется считаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Он отметил, что тенденции усиления правых позиций как во Франции, так и во всей Европе, были видны ещё на выборах в Европейский парламент. Хотя в нынешней ситуации политические элиты делали попытки такие настроения переломить, как видно, это не увенчалось успехом.

Ранее Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.

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«Так начинаются катастрофы»: В США высказались о военных НАТО на Украине
Кент: Отправка на Украину американских военных подрядчиков приведёт к катастрофе
01 июля 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Решение об отправке американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией. Кроме того, это чревато настоящей катастрофой для интересов самих Соединённых Штатов.
Такое мнение высказал кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтон, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative. Он назвал само даже публичное рассмотрение этого вопроса администрацией Джозефа Байдена настоящим безрассудством.

По мнению политика, независимо от того, какой статус и условия будут предоставлены американским подрядчикам, Россия вправе их рассматривать как военных противников, что приведёт к военному столкновению между Россией и США. Такая отправка военных подрядчиков или советников — как бы они ни назывались — является тем, с чего начинаются катастрофы, подобные той, что была во Вьетнаме, заключил Кент.

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#сша
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#политика
#мнение
#украина
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Политолог Кортунов раскрыл судьбу Макрона после краха на выборах
Политолог Кортунов допустил отставку Макрона в случае провала на выборах
01 июля 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.
Кроме этого, по мнению специалиста, Макрон может пойти по пути разделённого правления.

«Первый вариант — разделенное правление. Тогда премьер-министр будет представлять одни политические силы, а президент другие. Здесь неизбежны многочисленные конфликты, особенно по вопросам бюджета и законодательства. Второй вариант — Макрон подает в отставку», — поделился в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.

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#макрон
#франция
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Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
01 июля 2024, 18:43

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В абсолютном иммунитете от юридического преследования за действия во время президентского срока отказали экс-президенту США Дональду Трампу. В судебном постановлении указано, что хозяин Белого дома является неподсудным только в тех случаях, когда он совершал действия в официальном качестве лидера страны.
«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — сообщили в суде.

Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США.

Бывший хозяин Белого дома не хотел, чтобы его судили за штурм Капитолия в 2021 году, когда он попытался сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах конгрессом.

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