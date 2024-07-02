Небензя оценил план Трампа по завершению конфликта на Украине за сутки

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Постпред России при ООН Василий Небензя сегодня, 1 июля, дал оценку плану Трампа по завершению конфликта на Украине. В ходе пресс-конференции дипломат заявил, что инициатива кандидаты в президента США нереализуема – разрешить украинский кризис за сутки невозможно.
«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», – отметил Небензя в ходе пресс-конференции.Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае, если он вновь станет президентом США, добьется разрешения конфликта между Россией и Украиной ровно за 24 часа. Согласно одному из заявлений премьера Венгрии Орбана, для этого Трампу понадобится два звонка – в Киев и Москву.
Василий Небензя сегодня также предупредил Израиль о политических последствиях, которые могут наступить, если тот передаст Украине 8 комплексов ПВО Patriot.
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