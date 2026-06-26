Путин назначил экс-губернатора Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии

26 июня 2026, 16:36

Вячеслав Гладков (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла РФ в Абхазии. Документ появился на официальном портале правовой информации.