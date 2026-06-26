Путин назначил экс-губернатора Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла РФ в Абхазии. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Напомним, Путин принял отставку Гладкова с поста главы региона 13 мая. В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева, который до этого занимал должность первого заместителя председателя правительства региона.
Теперь Вячеслав Владимирович переходит на дипломатическую работу. Одновременно с этим Путин освободил от должности посла в Абхазии Михаила Шургалина — соответствующий указ глава государства подписал отдельным распоряжением. Таким образом, российское дипломатическое представительство в Сухуме получило нового руководителя.
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