Путин назначил экс-президента Южной Осетии своим советником

23 июня 2026, 15:40

Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником

Алан Гаглоев (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Об этом политик сообщил в обращении к гражданам.