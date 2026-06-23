Путин назначил экс-президента Южной Осетии своим советником
Президент РФ Владимир Путин назначил экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Об этом политик сообщил в обращении к гражданам.
Гаглоев заявил, что накануне встречался с главой российского государства, который предложил ему новую должность. Он подчеркнул свою готовность активно участвовать в выполнении поставленных задач.
По его словам, Путин предложил ему стать советником и помогать в реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Гаглоев принял это предложение и с сегодняшнего дня начинает работу в администрации президента РФ. Он добавил, что осетины всегда стремились к единству с Россией, что является неотъемлемой частью их исторического пути.
Читайте также: