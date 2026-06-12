Путин заявил, что РФ практически одна противостоит всему коллективному Западу
Президент России Владимир Путин в ходе выступления 12 июня сделал ряд заявлений о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), раскрыв новые данные о численности российских войск и дав оценку текущему геополитическому противостоянию. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства сообщил, что общая численность российской военной группировки, задействованной в зоне СВО, в настоящее время превышает 700 тысяч человек. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения возможностей Вооруженных сил РФ и их способности выполнять поставленные задачи на фоне продолжающихся боевых действий.
Кроме того, Владимир Путин категорически отверг обвинения западных стран в адрес Москвы относительно причин начала конфликта. Президент подчеркнул, что не Россия развязала его, возложив ответственность за эскалацию на действия киевского режима и стран НАТО, годами проводивших, по его словам, враждебную политику у границ РФ.
Особое внимание российский лидер уделил характеру текущих событий. По его оценке, сегодня Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу. Путин отметил, что зарубежные страны задействуют свои военные и экономические ресурсы для поддержки Украины, в то время как российская армия вынуждена сдерживать объединенный потенциал коалиции недружественных государств.
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