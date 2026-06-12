Путин заявил, что РФ практически одна противостоит всему коллективному Западу

12 июня 2026, 17:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления 12 июня сделал ряд заявлений о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), раскрыв новые данные о численности российских войск и дав оценку текущему геополитическому противостоянию. Об этом пишет ТАСС.