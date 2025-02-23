Стали известны подробности встречи Дуды и Трампа в Вашингтоне

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Встреча американского и польского лидеров Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне заняла по времени всего лишь десять минут после часа ожидания. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.
«Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — прокомментировал президент Польши.Дуда добавил, что в ходе переговоров обсуждались интересы польской стороны, а также ее безопасность.
Дуда является первым европейским президентом, которого Трамп принял в Вашингтоне после своего вступления в должность 20 января этого года.
Перед этим сообщалось, что Дуда с Трампом обсудили вопрос создания на польской территории военной базы США. Подробности в нашем материале.
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