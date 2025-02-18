Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры между РФ и США в Эр-Рияде

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли позитивно.
«Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно», — прокомментировал Дмитриев.
По его словам, на встрече было позитивное общение, в рамках которого стороны услышали позиции друг друга.
Однако н уточнил, что на сегодняшний день еще рано говорить о каких-либо компромиссах между Москвой и Вашингтоном, так как стороны только начали понимать друг друга.
Напомним, переговоры делегаций РФ и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде при участии представителей Саудовской Аравии. Российская делегация состояла из главы МИД Сергея Лаврова и помощника президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
От США приехали помощник президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Первая сессия переговоров шла около 3 часов. Вторая — 1,5 часа. Между сессиями у сторон был 15-минутный перерыв и пауза на рабочий ланч.
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Элина Позднякова