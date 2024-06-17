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В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю
17 июня 2024, 13:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю.
По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. Примечательно, что с подобным заявлением ранее выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Песков отметил, что Москва будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов. Российский лидер Владимир Путин также продолжает оставаться открытым для серьезных обсуждений, заключил пресс-секретарь.



Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Швейцарский МИД: Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по Украине
17 июня 2024, 13:33

Фото:istockphoto/Serhii Sobolevskyi

Ирак и Иордания не подписывали заключительное коммюнике по Украине, в список подписавших его они попали в результате ошибки, возникшей из-за проблемы координации. Об этом рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Швейцарии Валентин Клива.
«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – сказал Клива.

Собеседник агентства отметил, что у других делегаций аналогичной проблемы не было. Саммит по Украине в Бюргенштоке проходил 15-16 июня.

По итогам встречи государств было подписано коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль атомных электростанций, с учетом Запорожской АЭС, обеспечить доступ к портам Азовского и Черного морей и выполнить ряд прочих требований по формуле главы киевского режима Владимира Зеленского.

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#швейцария
#новости
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«Бесполезно»: Политолог раскрыл, какие страны предложили Украине посредничество с РФ
Политолог Мирзаян: страны предлагают посредничество Украине с РФ ради собственного статуса
17 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/ffikretow

Некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, его слова приводит украинский портал «Эспрессо». При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» отметил, что на сегодняшний день с точки зрения урегулирования конфликта посредничество не актуально.

«Это посредничество бессмысленно, бесполезно и ни к какому результату не приведет, потому что стороны, Россия, не готовы к урегулированию конфликта, исходя из той конфигурации, которая есть сейчас. Мирное соглашение в том виде, в которым мы его видим, невозможно», — сказал эксперт.

По словам политолога, посредничество с Москвой могли предложить такие государства, как Турция, Китай, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
«Арабы очень активно в эти процессы вписываются», — сообщил специалист.

Собеседник добавил, что цель предложения о таком посредничестве — поднятие своего международного статуса.
«Это посредничество необходимо самим посредникам: они пытаются засчет своего посредничества, участия в важном процессе поднять свое реноме, свой международный статус. Люди все понимают, какие расклады. Но почему бы не заработать на конфликте себе статус. Это логично», — заключил политолог.

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Нарышкин: если Киев откажется от предложения РФ о мире, то дальше будет жестче
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Нарышкин: Макрон слышит предупреждения России об отправке войск ЕС на Украину
17 июня 2024, 12:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта слышит французский президент Эммануэль Макрон. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По словам директора СВР, Запад, включая Францию, вели переговоры об этом. По утверждению Нарышкина, есть государства, выступающие против отправки своих солдат в зону спецоперации, коих большинство. Однако есть и те, кто одобряет эту инициативу.

В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине. Политик подчеркивал, что теперь для помощи Украине «ограничений больше нет».

По словам российского президента Владимира Путина, ввод военнослужащих стран Европы на Украину не изменит ситуацию.

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#мир
#россия
#украина
#сергей нарышкин
#эммануэль макрон
#новости
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Нарышкин: если Киев откажется от предложения РФ о мире, то дальше будет жестче
17 июня 2024, 11:16

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Если Украина откажется от российского предложения мирно урегулировать конфликт, то следующие условия для мира будут для Киева еще сложнее и жестче. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель российской разведки Сергей Нарышкин.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал Нарышкин.

Ранее президент России Владимир Путин выдвигал ряд условий для начала переговоров с Украиной. Так, киевский режим должен признать новые российские территории, подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, ограничительные меры в отношении России должны быть отменены. Кроме того, Украина должна вывести войска с территорий новых регионов РФ.

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#россия
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#спецоперация
#сергей нарышкин
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Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад
Генконсул КНР картинкой показала масштабы G7 и остального мира
17 июня 2024, 11:16

Фото:istockphoto/Igor Ilnitckii

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала различие между G7 и остальным миром. Публикацию она разместила в своем аккаунте в соцсети X.
«G7 это весь мир?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее сообщалось, что страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Большая семерка» (Group of Seven, G7) — международный клуб, включающий семь стран-участниц, обладающих крупнейшими экономиками в мире по объему ВВП и индексу развития человеческого потенциала. На сегодняшний день в его состав входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада.

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Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС
17 июня 2024, 10:03

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС. Об этом Медведев сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке.
В качестве примера Медведев назвал Таиланд и Вьетнам. Политик отметил, что за пятнадцать лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.

Объединение будет отстаивать международное право, которое закреплено в Уставе ООН, добавил Медведев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

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#брикс
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В Штатах ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к РФ
Миллиардер Сакс: заблуждения Запада об РФ опасны для всего мира
17 июня 2024, 09:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заблуждения западных стран об РФ опасны всему миру. Об этом в социальных сетях написал бизнесмен и миллиардер из США Дэвид Сакс. По его словам, итальянский премьер Джорджа Мелони живет в параллельном мире, где Россия проигрывает в конфликте на Украине, лидеры Европы называют мирным саммитом военную конференцию, а глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы РФ капитулировала, называя это формулой мира.
«Их заблуждения опасны для всего мира», – написал предприниматель.

Ранее Мелони на саммите в Бюргенштоке говорила, что если российская сторона не согласится выполнить условия, которые озвучили по итогам конференции, то «Запад заставит ее капитулировать».

Москва заявляла, что готова к мирным переговорам, но Украина запретила дипломатический диалог на законодательном уровне.

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#мир
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#сша
#саммит
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Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе
17 июня 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план военных ввести тактические паузы в боях в секторе Газа. Об этом информирует Times of Israel.
Отмечается, что как только Нетаньяху узнал об инициативе, то сразу же связался с военным руководством Израиля и назвал план неприемлемым. Согласно информации источника, премьера заверили, что цели израильской армии не изменились и военные действия в Рафахе на юге Газы продолжаются.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что тактические паузы в южной части сектора Газа будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно, чтобы дать возможность доставлять в регион гуманитарную помощь. При этом ЦАХАЛ будет информировать о продолжении наступления.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#сектор газа
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Бизнес-тренеров в Одессе накажут за использование русского языка
Киев пообещал «жесткую реакцию» за русский язык на тренинге в Одессе
17 июня 2024, 08:11

Фото: istock /nito100

Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что бизнес-тренеров в Одессе накажут за использование русского языка. Об этом пишет РИА Новости.
«Инициаторы «бизнес-мероприятия» нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — заявил Креминь.

Он отметил, что ожидает реакции местных властей. По его мнению они обязаны создать условия и в случае их нарушений отреагировать должным образом.

Напомним, что в Одессе участниц бизнес-тренинга вывели из зала из-за того, что они требовали от спикера вести мероприятие на украинском языке, а не на русском. Он отказался. Люди в зале поддержали его аплодисментами. Участники продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке.

С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

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#закон
#нарушители
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