В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю.
По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. Примечательно, что с подобным заявлением ранее выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Песков отметил, что Москва будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов. Российский лидер Владимир Путин также продолжает оставаться открытым для серьезных обсуждений, заключил пресс-секретарь.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Песков отметил, что Москва будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов. Российский лидер Владимир Путин также продолжает оставаться открытым для серьезных обсуждений, заключил пресс-секретарь.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова