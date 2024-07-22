Путин подписал закон о социальных вкладах до 50 тысяч для людей с низким доходом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране социального банковского вклада и социального банковского счета. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовых актов. В связи с этим, люди с низким доходом смогут открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по таким вкладам будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть договор.
Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.
Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.
Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.
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Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.
Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.
Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.
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Данил Пономарев