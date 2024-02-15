Путин рассказал, что говорил с Карлсоном без камер по поводу еврейских погромов

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин заявил о беседе с американским журналистом Такером Карлсоном при выключенных камерах на самые разные темы, одна из которых касалась еврейских погромов в Российской империи. Об этом глава российского государства рассказал репортёру Павлу Зарубину, пишет «Российская газета».
Путин отметил, что вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, должен был бы возникнуть в официальной части интервью. Президент РФ обратил внимание на то, что тема еврейских погромов в Российской империи регулярно используется для демонизации России.
Путин задал вопрос о том, считает ли Блинкен, что Киев и прилегающие территории — это исконно российская территория. Президент РФ предположил, что Блинкен считает, что никакой Украины в 1904 году не было. Он со смехом назвал американского госсекретаря «нашим человеком» и сказал, что такие заявления могут привести Блинкена к провалу.
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«Одной из тем, о которых мы говорили, когда камеры уже были выключены - это то, о чем говорил госсекретарь США Энтони Блинкен - о том, что его родственники, его прадед бежал из РФ от еврейских погромов...», — рассказал президент, уточнив, что родня Блинкена бежала в 1904 году из-под Киева.
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Артем Путинцев