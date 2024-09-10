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Путин назначил Олега Озерова новым послом РФ в Молдавии

10 сентября 2024, 12:21
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олега Озерова. Ранее эту должность занимал Олег Васнецов.
Подписанные главой государства указы о кадровых перестановках в российском дипломатическом представительства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Олег Озеров находится на дипломатической работе с 1981 года, со времени окончания Московского государственного института международных отношений. Долгое время занимал должность заместителя Департамента Ближнего Востока и Северной Африки в министерстве иностранных дел РФ. Также занимал пост постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества.



С мая 2020 года был послом по особым поручениям и руководителем Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка.

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Шойгу: Москва была готова отказаться от ударов по энергетике, Киев — нет
10 сентября 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики. В то время как Москва выразила полную готовность не атаковать энергетическую инфраструктуру на паритетных условиях.
Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Турция ещё до вторжения ВСУ в Курскую область обратилась к Москве с предложением отказаться от нанесения ударов по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не атаковать торговый гражданский флот в Чёрном море. Аналогичные предложения были направлены и Киеву.

«Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы пойдём на это"», — сказал Шойгу

По его словам, у российских властей вызвало немалое удивление то, что спустя некоторое время Киев решительно отказался от реализации такого соглашения.

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Песков прокомментировал атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье
Песков: атаку ВСУ на жилые дома нельзя ассоциировать с военными действиями
10 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Удары украинских беспилотников по российским жилым кварталам не являются военными действиями, это демонстрация сущности киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают атаку беспилотников на жилые дома, Песков призвал не ассоциировать их с военными действиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников на территориях нескольких округов области: Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне. В результате атаки несколько многоквартирных домов в Раменском были повреждены. Несколько человек погибли, ещё несколько остаются в тяжёлом состоянии в больнице.

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Нидерланды разрешили Украине ударять вглубь России истребителями F-16

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
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#беспилотник
#подмосковье
#терроризм
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Нидерланды разрешили Украине ударять вглубь России истребителями F-16
10 сентября 2024, 12:19

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Нидерланды разрешили ВСУ наносить удары по территории России западным оружием, в том числе и истребителями F-16. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Он подчеркнул, что Киеву разрешено использовать поставленное Амстердамом оружие для ударов по России, поскольку страна «имеет право на самооборону».

Министр добавил, что для ВСУ не вводилось каких-либо ограничений по дальности ударов. Также армия Украины может ударять по российским территориям истребителями F-16.

При этом Брекелманс отказался предоставлять оперативные подробности использования таких самолётов украинскими войсками, а также данные об их количестве и дислокации. Он подчеркнул, что Нидерланды не хотят делать Россию «умнее, чем она есть сейчас».

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#украина
#россия
#нидерланды
#истребитель f-16
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Захарова заявила, что Киев давно поддерживает контакты с террористами
10 сентября 2024, 11:47

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти давно поддерживают контакты с террористами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против Российской Федерации.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — написала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что проблема имеет ещё более широкий масштаб, заявив, что Банковая фактически стала новой международной террористической организацией, за которой, как обычно, стоят Вашингтон и Лондон.

После удара украинского дрона в подмосковном Раменском Захарова заявила, что чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее у неё желание совершать террористические акты.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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*запрещённые в России террористические организации
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Полиция Молдавии обвинила местную оппозицию в связи с российским «Промсвязьбанком»
Молдавская полиция провела обыски в офисах оппозиции
10 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Полиция Молдавии провела обыски у оппозиционных сил, подозревая их якобы в незаконном получении денежных средств от российского «Промсвязьбанка». Об этом сообщила пресс-служба местных правоохранительных органов.
Отмечается, что полицейские вместе с прокурорами провели обыски в офисах ряда оппозиционных партий, которые входят в блок «Победа».

По данным правоохранителей, представители этих партий якобы имели банковские счета в российском «Промсвязьбанке». На них через приложение PSB переводились деньги от неустановленных лиц на проведение политической и коррупционной деятельности во время проведения выборов.

По итогам следственных и оперативно-розыскных операций удалось установить, что получателями средств выступают члены первичных территориальных организаций данных партий.

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#обыски
#полиция
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Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ
10 сентября 2024, 11:02

Фото: istockphoto/zabelin

Страны Североатлантического альянса во главе с США начали серию военных манёвров у границ России. Всего предполагается провести 12 учений, которые продлятся до конца осени.
Три из них пройдут под эгидой Брюсселя, передаёт РИА Новости. Например, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут учения Steadfast Foxtrot ’24. Основной задачей их проверка готовности войск на стратегическом, тактическом и оперативном уровне при планировании и проведении различных операций. Руководить манёврами будет Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), возглавляемое генералом армии США Кристофером Каволи.

В Греции 30 сентября начнутся учения Ramstein Flag 24. Здесь командовать будет AIRCOM — Объединённое авиационное командование. Манёвры с применением реальных сил продлятся до 11 октября.

В Эстонии с 7 по 12 ноября пройдут одни из самых крупных ежегодных учений НАТО — Cyber Coalition. На этот раз главное внимание будет уделено вопросам логистики: переброске крупных контингентов войск с одного края Европы на другой на фоне «вторжения условного противника с востока».

Кроме того, в разных странах пройдёт серия учений на национальном уровне, но с привлечением союзников по блоку. В частности, такие манёвры будут проводиться в Исландии, Словакии, Венгрии и Латвии.

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#новости
#нато
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Шойгу раскрыл реальную цель украинской атаки на Курскую область
Шойгу: Киев атакой на Курскую область хотел отвлечь РФ от продвижения в Донбассе
10 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Об этом он рассказал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
«Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — сказал Шойгу.

Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе. Кроме того, по его словам, Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
#шойгу
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Более 110 стран поддерживают инициативы Китая и Индии по Украине, заявил Шойгу
Шойгу: более 110 стран позитивно оценивают инициативы КНР и Индии по Украине
10 сентября 2024, 10:39

Фото: iStock/Diy13

Свыше 110 государств позитивно оценивают инициативы Китая и Индии по Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Он также подчеркнул, что в настоящее время рассматривается большое количество предложений по Украине, основанных на стамбульском проекте 2022 года.

Также Шойгу добавил, что темпы наступления российских войск ежедневно растут. ВСУ теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч военных каждый день. А своим наступлением на Курскую область украинские войска стремились отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако этого не произошло.

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#конфликт
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Киев договаривается с «Хайят Тахрир аш-Шам»* об операциях против России
10 сентября 2024, 10:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники.
Выяснилось, что власти страны активно сотрудничали с Рабочей партией Курдистана (РПК/PYD), обсуждая тайные операции против ВС РФ в Сирии. Затем Киев установил связи с террористами, ранее оккупировавшими Идлиб.

Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.

По данным издания, представители Украины предлагали террористам освободить несколько знаковых боевиков-уроженцев Чечни, в том числе воевавших в рядах ИГИЛ*, в обмен на поставку 75 беспилотников и предоставление боевиков.

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*запрещённые в России террористические организации
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#переговоры
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