Путин назначил Олега Озерова новым послом РФ в Молдавии

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Президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олега Озерова. Ранее эту должность занимал Олег Васнецов.
Подписанные главой государства указы о кадровых перестановках в российском дипломатическом представительства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Олег Озеров находится на дипломатической работе с 1981 года, со времени окончания Московского государственного института международных отношений. Долгое время занимал должность заместителя Департамента Ближнего Востока и Северной Африки в министерстве иностранных дел РФ. Также занимал пост постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества.
С мая 2020 года был послом по особым поручениям и руководителем Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка.
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Олег Озеров находится на дипломатической работе с 1981 года, со времени окончания Московского государственного института международных отношений. Долгое время занимал должность заместителя Департамента Ближнего Востока и Северной Африки в министерстве иностранных дел РФ. Также занимал пост постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества.
С мая 2020 года был послом по особым поручениям и руководителем Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка.
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Александр Бойцов