Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост. Однако в ответ на это Германия, по её словам, начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве, предав этим сотрудничество с Россией. об этом сообщили в ТАСС.