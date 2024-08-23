Стало известно, когда посол РФ в США Антонов вернется в Москву

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Москву в октябре, сообщили ТАСС дипломатические источники.
«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц», — сказано в сообщении агентства.
О планах Антонова по возвращению на родину сообщалось в июле. Такой вывод сделали журналисты, когда увидели телеграмму, где была приписка дипломата от руки.
«Заканчивается моя командировка», — гласила она.
Антонову 69 лет, он является послом РФ в США с конца августа 2017 года. До этого дипломат был замминистра обороны и замглавы российского МИДа.
Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.
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Никита Кротов