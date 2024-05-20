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Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны

20 мая 2024, 17:56
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.


«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России», — говорится в документе.
Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Оба документа вступают в силу с 20 мая, дня их подписания.

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Политолог Маркелов предрёк турбулентность внутриполитической системе Ирана
20 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране начнётся борьба за власть, что породит «зону турбулентности» политической системы.
«Сторонники Раиси начнут борьбу за пост, потому что Раиси долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора ближневосточных процессов. И это происходило не без помощи министра иностранных дел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Политолог и востоковед Семен Багдасаров также выразил уверенность в том, что после гибели Раиси изменится как внутриполитическая ситуация в Иране, так и геополитическая.

«До выборов осталось 50 дней. Раньше ситуация не изменится никак. У них есть первый вице-президент Мохсен Мансури, который будет исполнять обязанности президента. Он духовный лидер Ирана, у него хороший опыт работы, воевал в Сирии. Теперь он будет исполнять обязанности президента ближайшие 50 дней, пока не определятся с кандидатами», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

Ранее Сергей Маркелов высказывал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.

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#смерть
#президент
#страны
#политолог
#иран
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Политолог Маркелов раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Раиси
Политолог Маркелов: У Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами
20 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Zeferli

Политолог Сергей Маркелов высказал мнение о том, что смерть президента Ирана Ибрахима Раиси может быть выгодна, в первую очередь, как Израилю, так и другим ближневосточным соседям, отношения с которыми у страны напряжённые.
«Больше всего мечтал о смерти Раиси Израиль, потому что, занимая пост президента, тот оказывал финансовую поддержку палестинским боевикам. Но, помимо них, у Ирана напряги почти со всеми ближневосточными странами, которым тоже могла быть выгодна его смерть», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Заинтересованность в трагедии Израиля отметил также и политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Все были весьма и весьма удивлены тем, как спокойно Израиль отреагировал на нанесенный по ним иранский удар, так что Израиль вполне мог совершить что-то подобное. Кроме того, кто знает, во что вовлечено ЦРУ. Я думаю, еще слишком рано говорить об этом», — добавил в беседе с «Известиями» Расмуссен.

Ранее кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.

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#израиль
#политолог
#иран
#президент
#крушение
#катастрофа
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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Премьер-министр Моди: Индия будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
20 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова передаёт агентство PTI.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди.

По его словам, Индия примет сторону Глобального Юга на предстоящих саммитах с целью формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, ориентированной на человека, и «процветающего и мирного мира во всем мире».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.

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#президент
#китай
#индия
#страны
#нарушение
#рф
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Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Зеленский является законной военной целью для России
В Совбезе РФ заявили, что Зеленский - законная военная цель для РФ
20 мая 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский является правомерной военной целью для российского государства. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил, что подобный статус Зеленский имеет независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов.

«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что руководители любых государств, ведущих войну, имеют такой же статус, как и лидер Незалежной.

Ранее в Госдуме заявили о том, что украинский лидер в любом случае останется преступником. Кроме того, Дмитрий Медведев также рассмотрел два варианта для Зеленского, а именно, суд или ликвидацию. Полномочия президента Украины истекли 20 мая.

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#дмитрий медведев
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Иранист Фёдорова ответила, будут ли изменения в политике Ирана в ближайшее время
Иранист Фёдорова: В переходной период в политике Ирана не ожидается изменений
20 мая 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.
«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — пояснила в беседе с RT Фёдорова.

До этого секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Как передают argumenti.ru, Шойгу подчеркнул, что россияне скорбят о такой утрате вместе с гражданами Ирана.

Ранее политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.

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#крушение
#катастрофа
#иран
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Названа возможная причина крушения вертолёта Раиси
Политолог Ибрагимов допустил возможность технической неисправности
20 мая 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.
По его мнению, причиной трагедии могла стать техническая неисправность техники, а также специфическая местность, где летел вертолёт, также могла сыграть свою роль.

«Я не думаю, что у Израиля хватило бы сил на это. И я думаю, что здесь просто чисто техническая проблема», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

А доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев ответил, кто будет управлять страной после гибели Раиси.

«Если говорить о процедурах, то есть должность первого вице-президента — её занимает Мохаммад Мохбер. Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем по решению верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи будет назначена комиссия по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов», — пояснил в беседе с RT Юртаев.

Ранее вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая.

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#соболезнования
#иран
#катастрофа
#крушение
#вертолёт
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Стало известно, кто виноват в гибели президента Ирана Раиси
Экс-глава МИД Ирана: к крушению вертолета Раиси причастны США
20 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/MMADIA

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в крушении вертолета президента Ибрахима Раиси виноваты США, приводит его слова издание Ettelaat.
По словам экс-министра, США запретили поставку запчастей для президентского вертолета, а это привело к износу его двигателя и крушению. Он также обратил внимание на то, что эмбарго на продажу самолетов и запчастей к ним Вашингтон ввел вопреки решению Международного суда.

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение. Вместе с иранским главой в вертолете находились: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

В настоящее время причины ЧП выясняются. Рассматривается как версия теракта, так как и несчастный случай.

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#президент
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#крушение
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#иран
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По следу Бандеры: Медведев предложил Зеленскому суд или ликвидацию
ТАСС: Медведев предложил Зеленскому на выбор ликвидацию или суд
20 мая 2024, 15:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский после капитуляции киевского режима должен быть осужден или ликвидирован, как террорист. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Украинский лидер совершал преступления против россиян и мирного населения Украины. Медведев добавил, что такого финала удостоился еще один кровавый деятель.

«Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — сказал Медведев.

Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что президент Самостийной так или иначе останется преступником за свои деяния, даже не будучи главой государства.

Владимир Зеленский победил на украинских выборах в мае 2019 года. Пообещав украинцам мир и покой, он резко изменил риторику, начав ухудшать и без того сложные отношения с Россией.

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#россия
#украина
#владимир зеленский
#дмитрий медведев
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Стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев
Топорнин: Польша не впервые отказалась принимать мигрантов с Украины
20 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/ValleraTo

Польша уже не в первый раз отказывается принимать украинских беженцев в рамках «Пакта о миграции» Европейского союза. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова передаёт РИА Новости.
«Варшава неохотно реагирует на связанные с миграционной политикой инициативы Брюсселя. Это связано с пониманием властей, что из-за конфликта на Украине приток беженцев в Польшу останется высоким», — пояснил Топорнин.

Однако он отметил, что окончательное решение по какой-либо инициативе ЕС будет приниматься странами-членами объединения. Топорнин также добавил, что власти Венгрии, Словакии и Румынии имеют позицию, аналогичную Польше.

Ранее стало известно, что, вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

Напомним, Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.

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#переговоры
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