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Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России», — говорится в документе.Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко. Оба документа вступают в силу с 20 мая, дня их подписания.
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