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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона

15 августа 2024, 07:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом информирует Telegram-канал «‎Правительство РИ».
Главу Ингушетии избирают депутаты Народного собрания республики из списка кандидатов, предложенных президентом страны.

Кандидатуры должны быть представлены партиями, представленными в Государственной Думе. Избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов регионального законодательного органа.



«Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ
15 августа 2024, 07:29

Фото: istock/TACrafts

В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника Вооруженных сил Украины из Франции. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.
Пьяные французские наемники ворвались в дом жительницы харьковского села Глубокое, избили её и изнасиловали. Женщина несколько дней просидела в погребе, потому что боялась выйти наружу. Через неделю её вместе с матерью спасли военные ВС России.

По его словам, был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения. Сообщается, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Помимо этого, мужчина был судим за домашнее насилие своей жены.

Против наемника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Отмечается, что теперь ему грозит пожизненное заключение. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск второго соучастника преступления.

Ранее сообщалось, что друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область. По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Отменят православную церковь? Зеленский анонсировал радикальные изменения на Украине
Зеленский анонсировал меры по укреплению «духовной независимости» Украины
15 августа 2024, 05:59

Фото: istock/dimid_86

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке нового решения. Оно будет направлено на укрепление «духовной независимости» страны.
Как передают «Известия», президент Украины Владимир Зеленский пока не уточнил детали предстоящих изменений. Тем не менее это вызвало живую дискуссию в СМИ. Заявления украинского президента косвенно указывают на возможный запрет канонической Украинской православной церкви.

Это заявление последовало после требований руководства Киево-Печерской лавры к монахам УПЦ освободить часовню. В конце июля депутаты партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» блокировали трибуну Рады с требованием запрета УПЦ, предъявив обвинения в адрес церкви в работе на спецслужбы России.

Ранее, 14 августа, Зеленский также прокомментировал ситуацию с вооруженными формированиями Украины в Курской области.

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WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
WSJ: Залужный подорвал «Северные потоки»
15 августа 2024, 05:51

The Wall Street Journal сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», но попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
По данным источников газеты, высокопоставленные украинские чиновники впервые начали обсуждать возможный подрыв газопроводов в мае 2022 года. Первоначальный план предусматривал использование небольшой яхты и нескольких дайверов, включая женщину, чтобы создать видимость безобидного круиза. Финансирование операции предполагалось через украинских бизнесменов, а все договоренности должны были оставаться устными, чтобы избежать документальных следов.

После того как Зеленский одобрил план, он стал известен ЦРУ. В ответ на требование американского агентства украинский президент объявил об отмене операции. Однако, по утверждению источников, бывший главком ВСУ Валерий Залужный не только проигнорировал это требование, но и изменил план, привлекши экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского к организации атаки.

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#зеленский
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Командир роты ВСУ Баранов: новобранцы едва ходят и теряют сознание
Баранов: новобранцы едва ходят и теряют сознание
15 августа 2024, 04:31

Вечером командир роты 130-го батальона территориальной обороны Украины Виктор Баранов сообщил, что новобранцы, мобилизованные военными комиссариатами, не готовы к службе на передовой.
По его словам, в распоряжение роты поступило 45 новобранцев, из которых десять были направлены в тыловое обеспечение уже через три дня из-за состояния здоровья. Об этом рассказал сообщил командир роты 130-го батальона теробороны Виктор Баранов.

«Мы получаем людей, которые еле передвигаются. Один из тактических медиков потерял сознание, хотя и не был ранен», — отметил Баранов в интервью ТСН.ua.
Он выразил недовольство действиями ТЦК и учебных центров, считая их действия формальными и недостаточно подготовленными для обеспечения боеспособности войск.

Напомним, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в 2022 году после начала специальной военной операции. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

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На Западе назвали возможную цель союзников Ирана в Израиле
Bloomberg: иранские прокси могут атаковать мирную инфраструктуру Израиля у Хайфы
15 августа 2024, 01:57

Фото: iStock/allanswart

Проиранские силы, управляемые Тегераном, могут нанести удар по мирной инфраструктуре у города Хайфа в Израиле, чтобы избежать большого количества жертв среди гражданских и не спровоцировать ответный удар. Об этом со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает агентство Bloomberg. При этом нападение может быть и более интенсивным — с ударами по АЭС, военным объектам, опреснительным установкам и мощной кибератакой, указано в материале.
«Удар может быть нацелен на гражданскую инфраструктуру рядом с израильским городом Хайфа, при этом избегая потерь среди гражданского населения, которые спровоцируют сокрушительный ответный удар Израиля. <…> Атака может исходить от иранских прокси, а не от самого Ирана», — говорится в статье.
Вместе с тем само агентство заявляет, что атака Ирана может быть куда более серьезной и сокрушительной, где под удар попадут израильские опреснительные установки, АЭС и военные объекты. Как один из вариантов допускают и опустошающую кибератаку со стороны Ирана, которая приведет к катастрофе без единой ракеты.

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#военные
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#ракеты
#удар
#атака
#иран
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Белоусов обсудил военное сотрудничество с делегациями Буркина-Фасо и Нигера
15 августа 2024, 01:26

Фото: iStock/allanswart

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил военное сотрудничество с представителями делегаций Буркина-Фасо и Нигера на форуме «Армия-2024». Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Стороны также обсудили вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, говорится в сообщении.
«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье», — указано в публикации ведомства.
Ранее сообщалось, что руководитель МО РФ Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Главы оборонных ведомств обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере.

Отмечалось, что Белоусов рассмотрел с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

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#мо
#армия
#развитие
#минобороны
#рф
#нигер
#африка
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Российский фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт из-за санкций
15 августа 2024, 00:58

Фото: istock/Alexyz3d

Российский фрегат «Штандарт», являющийся копией исторического судна, не пустили в порт французского города Гранвиль из-за санкций. Об этом со ссылкой на префектуру департамента Манш пишет РИА Новости. Корабль должен был принять участие в фестивале парусных судов, указано в сообщении.
«Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — говорится в коммюнике префектуры.
В документе написано, что запрет на вход в порты Евросоюза распространяется в том числе на копии исторических судов. Соответствующую поправку ранее добавили в санкции ЕС против России.

Капитан фрегата Владимир Мартусь рассказал агентству, что команда корабля рассчитывала поучаствовать в морском фестивале «Рабочие паруса» с 21 по 25 августа, став на нем одним из главных экспонатов.

До этого порты Франции и Испании также не пустили «Штандарт» и даже не позволили ему пополнить запасы провизии.

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Стало известно, какое разрешение для Киева выпрашивает Британия у Запада
Times: Британия хочет убедить Запад разрешить Киеву бить Storm Shadow по России
14 августа 2024, 23:59

Фото: iStock/bpawesome

Британские министры пытаются убедить западных союзников разрешить Киеву использовать поставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для ударов внутри России. Об этом пишет британская газета Times.
«За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — говорится в сообщении.
До этого Зеленский заявлял, что получил от новых властей Великобритании разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России, однако позже газета Telegraph сообщила, что британское министерство обороны опровергло эту информацию. Издание пояснило, что для полного одобрения нужно получить согласие от еще двух стран.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщал, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины.

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Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет
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#удар
#рф
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Зеленский оценил продвижение под Курском
Зеленский заявил о попытках достичь стратегических целей под Курском
14 августа 2024, 21:55

Боевики ВСУ хотят достичь стратегических целей при помощи нападения на Курскую область, заявил у себя в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик дал «хорошую» оценку продвижению украинских неонацистов.
«Стратегической цели нашей достигаем», — написал он, добавив, что обсуждал ситуацию на фронте с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предположил, что Зеленского могут убить его же кураторы, причем в ближайшее время. Офицер назвал политика «животным» и «просроченным наркоманом».

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование неонацистами ВСУ оружия из Америки является эскалацией, у которой будут последствия.

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