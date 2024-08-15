Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом информирует Telegram-канал «Правительство РИ».
Главу Ингушетии избирают депутаты Народного собрания республики из списка кандидатов, предложенных президентом страны.
Кандидатуры должны быть представлены партиями, представленными в Государственной Думе. Избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов регионального законодательного органа.
Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кандидатуры должны быть представлены партиями, представленными в Государственной Думе. Избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов регионального законодательного органа.
«Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова