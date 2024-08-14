Путин пожелал успехов на выборах калининградскому губернатору Беспрозванных

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости. Российский лидер особенно отметил, что окончательное решение зависит от калининградцев, указано в сообщении.
На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Глава региона, недавно переживший покушение, заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.
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«Вам успехов», — добавил глава государства.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Глава региона, недавно переживший покушение, заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.
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Данил Пономарев