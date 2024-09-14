Путин отправил телеграмму жителям Дагестана, отметив их вклад в борьбу с терроризмом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин направил телеграмму жителям Дагестана. Текст приводит ТАСС.
В письме он выразил благодарность жителям республики, которые 25 лет назад, в сентябре 1999 года, помогали в отражении агрессии международного терроризма. Тогда удалось разгромить банды террористов, которые ворвались на территорию Дагестана.
Путин подчеркнул, что ополченцы республики совместно с офицерами ВС РФ и добровольцами из нескольких регионов России объединились для борьбы с общей угрозой, проявив самоотверженность, сплочённость, ответственность за свою Родину и беззаветную любовь к ней.
Также глава государства отметил вклад жителей Дагестана в нынешний ход СВО, поблагодарив их за подвиги.
Отдельно Путин отметил заметную роль в укреплении мира и согласия в Дагестане Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в переломный момент. Глава государства назвал его мужественным человеков, наделённым несгибаемой волей.
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Путин подчеркнул, что ополченцы республики совместно с офицерами ВС РФ и добровольцами из нескольких регионов России объединились для борьбы с общей угрозой, проявив самоотверженность, сплочённость, ответственность за свою Родину и беззаветную любовь к ней.
Также глава государства отметил вклад жителей Дагестана в нынешний ход СВО, поблагодарив их за подвиги.
Отдельно Путин отметил заметную роль в укреплении мира и согласия в Дагестане Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в переломный момент. Глава государства назвал его мужественным человеков, наделённым несгибаемой волей.
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Анастасия Чинкова