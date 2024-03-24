«Трактуют события с выгодной им стороны»: Путин – о западных странах

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад интерпретирует каждую ситуацию с выгодной для себя точки зрения. Свою точку зрения президент высказал в документальном фильме «Белград» директора информационного агентства ТАСС Андрея Кондрашова.
По словам российского лидера, «западные западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу». Президент отметил, что есть разница между тем, что произошло в Югославии в 1999 году, и тем, что происходит на Украине с 2014 года, с точки зрения отношения западных политиков.
Во время событий в Крыму в 2014 году Путин обвинил некоторые страны НАТО в участии в военных действиях в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН, в отличие от ситуации в Югославии.
Ранее российский лидер заявлял, что Запад относится к другим странам как к колониям и задворкам, отвергает реальность и сопротивляется ходу истории. По его словам, западные политики мыслят категориями прошлого века.
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Во время событий в Крыму в 2014 году Путин обвинил некоторые страны НАТО в участии в военных действиях в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН, в отличие от ситуации в Югославии.
«Так идите, в Совете Безопасности [ООН] получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так», – возмутился глава России.
Ранее российский лидер заявлял, что Запад относится к другим странам как к колониям и задворкам, отвергает реальность и сопротивляется ходу истории. По его словам, западные политики мыслят категориями прошлого века.
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Александр Климов