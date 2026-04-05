Путин назвал число открытых месторождений твердых полезных ископаемых в 2025 году

05 апреля 2026, 12:18

Путин: в 2025-м открыли 276 месторождений твердых полезных ископаемых

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Владимир Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником, отметив впечатляющие итоги отрасли за прошлый год.





Как сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, в 2024 году в России открыли 41 нефтегазоконденсатное и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых. Президент подчеркнул, что в стране успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, а воспроизводство основных видов минерального сырья ведётся надёжно и стабильно.



Путин выразил уверенность, что геологи и впредь будут трудиться честно и добросовестно, широко внедрять современные технологии и оборудование, внося весомый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, развитие её промышленного и энергетического потенциала, а также в повышение качества жизни граждан. Глава государства особо отметил, что профессия геолога требует глубоких знаний, выдержки, самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и верности избранному делу.



Эти высокие нравственные принципы и крепкие профессиональные традиции, передаваясь из поколения в поколение, служат эффективному решению задач, стоящих перед работниками отрасли.



