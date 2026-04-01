Путин поздравил евреев с Пасхой
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму иудеям страны по случаю праздника Песах. Глава государства отметил активную деятельность еврейских общин, направленную на реализацию общественно значимых патриотических проектов.
В послании, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что Песах символизирует стремление к свободе, а также торжество добра, любви и справедливости, напоминая о важнейших событиях древней истории еврейского народа. Путин обратил внимание на многогранную жизнь еврейской общины в России, ее вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитание молодежи, а также дела милосердия и благотворительности.
По словам президента, представители общины совместно с другими религиозными объединениями ведут востребованную работу по реализации просветительских и образовательных инициатив. Политик добавил, что российские евреи, опираясь на богатое наследие предков, демонстрируют пример плодотворного межнационального и межрелигиозного сотрудничества.
Песах (еврейская Пасха) в 2026 году отмечается с вечера 1 апреля. Праздник продлится семь дней в Израиле и восемь — за его пределами, включая Россию, и завершится с заходом солнца 9 апреля.
