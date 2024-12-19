Путин назвал число проживающих в России украинцев

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В России проживают миллионы украинцев. Их количество сопоставимо с тем, которое составляют живущие на самой Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер назвал украинцев «частью нашей культуры и нашего народа».
В ходе прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия было зафиксировано уже около 2,2 миллиона обращений к президенту от граждан России.
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«Мы приветствуем специалистов-украинцев, приезжающих в Россию», — заявил глава государства.
В ходе прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия было зафиксировано уже около 2,2 миллиона обращений к президенту от граждан России.
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Александр Бойцов