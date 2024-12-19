Путин: Россия готова к компромиссам, политика — и есть компромиссы

Фото: kremlin.ru
Российская сторона всегда готова и к переговорами, и к компромиссам по сложным вопросам либо при возникновении противоречий. Политика по сути своей вся состоит из компромиссов.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в столичном Гостином дворе, в этом году совмещённой с большой итоговой пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос.
Российский лидер напомнил, что в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле уже практически были достигнуты конкретные результаты, у украинская сторона была по сути с ними согласна. Однако после приезда занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона мнение Киева вдруг резко поменялось.
Любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам, подчеркнул Владимир Путин.
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Российский лидер напомнил, что в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле уже практически были достигнуты конкретные результаты, у украинская сторона была по сути с ними согласна. Однако после приезда занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона мнение Киева вдруг резко поменялось.
Любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов