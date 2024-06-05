Путин рассказал, сколько времени необходимо для избавления от Зеленского

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что на избавление от главы Украины Владимира Зеленского может потребоваться год.
По словам главы государства, избавляться от Зеленского будет администрация США, которая сначала потребует от руководства Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего начнёт избавление от президента. Для всего этого, по оценкам Путина, потребуется один год.
В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
Читайте также:
Путин напомнил, что конфликт на Украине начала не Россия
Путин раскрыл истинные интересы США
Владимир Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге
В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
Читайте также:
Путин напомнил, что конфликт на Украине начала не Россия
Путин раскрыл истинные интересы США
Владимир Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге
Анастасия Чинкова