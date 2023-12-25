«Большая честь»: Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина

Фото: Сайт Кремля
Командир Александр Трошин, чей батальон участвовал в освобождении Марьинки, рассказал о телефонно разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в эфире «Первого канала».
«И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь», — прокомментировал ситуацию Трошин.
По его словам, он должил о переходе населённого пункта под полный контроль российской армии сразу, как только это произошло, в 15:15. Тогда, как отмечает Трошин, он ещё не успел отойти от боевых действий.
25 декабря министр обороны Сергей Шойгу должил Владимиру Путину о том, что город Марьинка в Донецкой Народной Республики полностью освобождён от украинских боевиков.
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Евгения Парфентьева