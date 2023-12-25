Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без добровольного согласия, пациента, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Подписанные президентом поправки относятся к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Теперь старший врач в бригаде скорой помощи может принимать решение об оказании медицинской помощи пациенту без его добровольного согласия, если нуждающийся в медпомощи не способен изложить свою волю самостоятельно.
При этом, родственники пациента всё ещё могут выразить свою несогласие с процедурой, подписав официальный документ.
Напомним, ранее Владимир Путин также подписал поправки, касающиеся материнского капитала. Теперь получить его могут только граждане РФ и только в том случае, если их ребёнок будет являться гражданином РФ по праву рождения.
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Теперь старший врач в бригаде скорой помощи может принимать решение об оказании медицинской помощи пациенту без его добровольного согласия, если нуждающийся в медпомощи не способен изложить свою волю самостоятельно.
Напомним, ранее Владимир Путин также подписал поправки, касающиеся материнского капитала. Теперь получить его могут только граждане РФ и только в том случае, если их ребёнок будет являться гражданином РФ по праву рождения.
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Евгения Парфентьева