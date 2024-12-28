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Путин назвал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе

Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из наиболее сложных проблем современного российского общества.
В субботу глава государства подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму. Документ представлен на портале опубликования нормативных актов.

В указе сказано, что Москва считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, которые исходят с территории Украины. Другим фактором распространения экстремизма в России названа противоправная деятельность мигрантов.



В документе подчёркивается, что экстремисты начали всё чаще обострять национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в России.

В новой стратегии противодействия экстремизму выделены 72 пункта, которые занимают около 40 страниц. Кроме общих положений в ней содержится оценка главных источников угроз экстремизма в стране, а также установлены цели и задачи государственной политики по противодействию этой идеологии.

Предыдущий указ о стратегии противодействия экстремизму признали утратившим силу.

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#общество
ООН: 2024 год стал одним из худших для детей
28 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/borgogniels

Каждый шестой ребенок, что составляет около 47 миллионов детей, проживают в настоящий момент в зоне боевых действий. Это дает основание утверждать, что уходящий год стал одним из худших для детей.
Информация об этом размещена на сайте детского агентства ООН (ЮНИСЕФ). Агентство уточняет: в сравнении с 1990-ми годами этот показатель увеличился в два раза. Так, 30 лет назад в зоне боевых действий проживали 10 процентов детей, сейчас же этот показатель вырос до 19 процентов.

2024 год стал одним из худших за всю историю существования ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в зоне конфликта. Это касается как числа пострадавших, так и тех, на чью жизнь конфликты оказали влияние, отмечает агентство.

На 2024 год в мире насчитываются 57 межгосударственных и внутренних вооруженных конфликтов. Часть из них находится в активной фазе, другие, например, война в Сомали, приняли вялотекущий, затяжной характер.

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#война
#информация
#оон
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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе
28 декабря 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Представители правящего на севере Йемена шиитское военно-политическое движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что атаковали военную базу в Израиле. Для удара была применена гиперзвуковая ракета.
Публикация об этом появилась в официальном телеграм-канале движения. Уточняется, что удар был нанесён по базе военно-воздушных сил «Неватим» в пустыне Нехев на юге Израиля. При атаке была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». База была атакована на следующий день после того, как Израиль подверг бомбёжке столицу Йемена Сану, в частности, военные позиции хуситов.

В последние недели напряжённость между Израилем и Йеменом ощутимо возросла. Хуситы практически ежедневно предпринимают атаки на израильские объекты. Например, 24 декабря они нанесли удар по столице еврейского государства Тель-Авиву. ЦАХАЛ, в свою очередь, бомбардирует и обстреливает объекты в Йемене.

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#израиль
#военные
#ракета
#база
#удар
#йемен
#хуситы
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В Молдавии потребовали срочно обсудить долг перед «Газпромом»
28 декабря 2024, 19:34

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Партия социалистов Молдавии потребовала немедленного созыва экстренного заседания правительства страны с участием представителей «Молдовагаза» для обсуждения урегулирования долга перед российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
«Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза».

Отмечается, что в ходе заседания будут рассмотрены возможные пути урегулирования задолженности, а также проведения прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных в этом должностных лиц.

Партия призвала вернуться к конструктивному диалогу с Россией для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы.

Ранее в Кишиневе сообщили, что представители «Газпрома» предложили Молдавии провести переговоры с Украиной для обеспечения продолжения транзита российского газа в Приднестровье в 2025 году. Договор о транзите, заключённый между Москвой и Киевом в 2019 году, истекает в последних числах 2024 года. На Украине заявили, что не собираются его продлевать.

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#газпром
#молдавия
#россия
#долги
#поставки
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Путин и президент Казахстана Токаев по телефону обсудили крушение самолёта AZAL
28 декабря 2024, 19:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Российский и казахстанский лидеры обменялись соболезнованиями по поводу трагедии вблизи города Актау 25 декабря. Было отмечено, что на борту авиалайнера были граждане как России, так и Казахстана.

Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств катастрофы, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев («чёрных ящиков») экспертов из России, Азербайджана и Казахстана. Эта работа будет носить максимально открытый и объективный характер.

Лидеры двух стран договорились о том, что будут оставаться в постоянном контакте по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолётом.

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#азербайджан
#казахстан
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В Европе заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ
28 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В ряде стран Европы заблокировали Telegram-каналы РИА Новости, «Известий», «Российской газеты», «Первого канала», «России 1» и НТВ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что каналы заблокировали в частности в Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Франции и Чехии. При попытке посмотреть материалы в Telegram-каналах появляется надпись, в которой указано, что данные российские СМИ якобы нарушали местное законодательство, поэтому попали под запрет. При этом не приводится никаких конкретных примеров.

Агентство передаёт, что в его канале «РИА Новости» ежедневно насчитывалось более 250 тысяч просмотров с устройств на европейских языках.

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Танкер Eagle S перевезут в другой порт Финляндии для расследования повреждения EstLink 2
Танкер Eagle S перевезут в другой порт для расследования повреждения EstLink 2
28 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/SHansche

Полиция Финляндии вместе с пограничной охраной страны переместит танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, в другой порт для проведения расследования. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что танкер переместят из Финского залива во внутреннюю якорную стоянку Свартбек около порта Килпилахти.

В полиции заявили, что это место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. Уточняется, что они будут приостановлены и возобновятся после установки судна на якорь в порту. Судно доставляют к месту с помощью буксиров, которых сопровождает патруль погранохраны.

25 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, поскольку на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы. Однако никаких доказательств этому не приводится.

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#судно
#отключение
#авария
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На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
28 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Подразделения армии Афганистана атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы. Об этом сообщает новостной портал Ariana news, ссылаясь на данные Минобороны Афганистана.
Отмечается, что афганские военные атаковали центры и укрытия пакистанских войск по другую сторону Дюранда (не признаваемая в Кабуле афганско-пакистанская граница). Также с юго-восточного направления были совершены атаки по опорным пунктам, откуда велись обстрелы Афганистана.

По данным издания, афганские войска начали наносить ответные удары через границу минувшей ночью из двух уездов провинции Пактия. Удары продолжались до утра субботы. Для обстрелов применялось как лёгкое, так и тяжёлое вооружение.

Во вторник, 24 декабря, армия Пакистана нанесла авиаудары по провинции Пактия в Афганистане. В результате обстрелов погибли 52 мирных жителя, ещё 40 получили ранения. Тогда афганское Минобороны сообщило, что удары не останутся без ответа.

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#пакистан
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Трамп пригласил Илона Маска на новогоднюю вечеринку
28 декабря 2024, 18:15

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил американского миллиардера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска на новогоднюю вечеринку. Она пройдёт в резиденции будущего хозяина Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сам Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он написал, обращаясь к эксцентричному предпринимателю, что ждёт его в своём имении, которое скромно называет «Центр Вселенной». По словам политика, разрешения приехать уже просил Билл Гейтс.

«Мы скучаем по тебе», — обратился Трамп к владельцу компаний SpaceX и Tesla.

По словам американского лидера, на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.

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#политика
#трамп
#илон маск
#президент
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Президент Грузии встала в «живую цепь» с митингующими в Тбилиси
Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси
28 декабря 2024, 18:01

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси. Кадры транслируют в прямом эфире все грузинские телекомпании.
Акция оппозиции «живая цепь» проходит в субботу, накануне инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признают оппозиционеры. В настоящее время в городе мобилизованы бригады спецназа и сотрудники патрульной полиции.

Ранее Зурабишвили заявляла, что не покинет пост главы государства после истечения полномочий. Она подчеркнула, что является единственным законным представителем власти в Грузии.

В субботу 28 декабря исполнился ровно месяц в начала непрерывных акций протеста оппозиции. Они стартовали после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что государство до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от всех бюджетных грантов, предоставляемых европейскими странами.

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#грузия
#митинг
#оппозиция
#президент
#политика
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