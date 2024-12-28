Путин назвал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из наиболее сложных проблем современного российского общества.
В субботу глава государства подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму. Документ представлен на портале опубликования нормативных актов.
В указе сказано, что Москва считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, которые исходят с территории Украины. Другим фактором распространения экстремизма в России названа противоправная деятельность мигрантов.
В документе подчёркивается, что экстремисты начали всё чаще обострять национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в России.
В новой стратегии противодействия экстремизму выделены 72 пункта, которые занимают около 40 страниц. Кроме общих положений в ней содержится оценка главных источников угроз экстремизма в стране, а также установлены цели и задачи государственной политики по противодействию этой идеологии.
Предыдущий указ о стратегии противодействия экстремизму признали утратившим силу.
Читайте также:
Путин назвал угрозу для суверенитета России
Госдума расширила основания внесения в перечень террористов и экстремистов
Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
В указе сказано, что Москва считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, которые исходят с территории Украины. Другим фактором распространения экстремизма в России названа противоправная деятельность мигрантов.
В документе подчёркивается, что экстремисты начали всё чаще обострять национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в России.
В новой стратегии противодействия экстремизму выделены 72 пункта, которые занимают около 40 страниц. Кроме общих положений в ней содержится оценка главных источников угроз экстремизма в стране, а также установлены цели и задачи государственной политики по противодействию этой идеологии.
Предыдущий указ о стратегии противодействия экстремизму признали утратившим силу.
Читайте также:
Путин назвал угрозу для суверенитета России
Госдума расширила основания внесения в перечень террористов и экстремистов
Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
Анастасия Чинкова