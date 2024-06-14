Президентский срок главы киевского режима Владимира Зеленского истек, как и его легитимность, которую не восстановить никакими ухищрениями. Об этом в рамках встречи с руководством МИД сказал российский президент Владимир Путин.
«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», – сказал глава государства.
Путин добавил, что по факту украинская исполнительная власть является узурпированной и удерживается незаконно.
В конституции Украины есть статья, которая предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента. Срок Владимира Зеленского истек 20 мая. Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным». А в названии как минимум одного видео на YouTube можно встретить формулировку «Вован-просрочка».
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