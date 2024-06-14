Путин: РФ допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной при одном условии

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Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что больше не может идти и речи о нарушении российского государственного единства, отметив, что воля жителей этих регионов быть вместе с Россией незыблема. Таким образом, данный вопрос закрыт и больше обсуждаться не будет, добавил президент.
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